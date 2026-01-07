SportMediaset: “Idea di scambio tra Gudmundsson e Baldanzi”

Tra i profili valutati dalla Roma per rinforzare il reparto offensivo c’è anche Albert Guðmundsson. A riportarlo è Sport Mediaset, che parla di una pista concreta e potenzialmente destinata ad aprirsi nelle prossime settimane.
La Roma valuta Gudmundsson per l’attacco: secondo Sport Mediaset possibile intreccio di mercato con Baldanzi, profilo seguito dalla Fiorentina
Come riportato, l’operazione potrebbe anche svilupparsi attraverso un possibile scambio. Nell’eventuale intreccio di mercato entrerebbe Tommaso Baldanzi, profilo che piace da tempo alla Fiorentina e che viene seguito con attenzione dalla dirigenza viola.
Al momento si tratta di valutazioni preliminari, senza trattative ufficiali avviate, ma l’interesse reciproco potrebbe creare le condizioni per un dialogo tra i due club. Gudmundsson resta uno dei nomi più caldi sul mercato, mentre Baldanzi continua a essere considerato un profilo ideale per il progetto tecnico viola.
