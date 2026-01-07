Viola News
VN – Nzola-Pisa, è finita. L’attaccante tornerà presto alla Fiorentina

Finisce l’avventura di Nzola al Pisa: dopo sei mesi l’attaccante ex Fiorentina è pronto a tornare a Firenze in attesa del suo futuro
Nicolò Schira

L’esperienza di M'Bala Nzola al Pisa è arrivata al capolinea. L’attaccante angolano saluta la squadra di Gilardino dopo appena sei mesi dal suo arrivo dalla Fiorentina.

Come raccolto dalla nostra redazione, l’ultimo atto dell’avventura nerazzurra di Nzola è coinciso con il rigore sbagliato contro il Como, nel match perso 0-2 dalla squadra guidata da Cesc Fàbregas. L'attaccante tornerà presto alla Fiorentina in attesa di scoprire il suo futuro

