Lazio-Fiorentina, mercoledì ore 20:45. Dove vederla in tv e streaming

Tutti i modi per seguire la sfida dell'Olimpico
Dopo la vittoria agguantata in extremis contro la Cremonese (rivivi il live), la Fiorentina punta a ottenere altri punti in campionato. I viola saranno di scena mercoledì alle 20:45 all'Olimpico di Roma per sfidare la Lazio di Maurizio Sarri, reduce dalla sconfitta contro il Napoli. Ecco dove vederla in tv e streaming.

Dove seguirla in Tv e radio

Mercoledì 7 gennaio, ore 20:45Stadio Olimpico, Roma
TVDazn
StreamingDazn
Telecronaca Mastroianni-Brocchi
RadioRadio Bruno

Il live su Violanews.com

Coloro che fossero impossibilitati a seguire la partita in streaming, TV o radio, hanno un'altra opzione per non perdersi niente della partita della Fiorentina, ossia seguire la diretta testuale del match sul nostro sito, Violanews.

