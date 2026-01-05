Dopo la vittoria agguantata in extremis contro la Cremonese (rivivi il live), la Fiorentina punta a ottenere altri punti in campionato. I viola saranno di scena mercoledì alle 20:45 all'Olimpico di Roma per sfidare la Lazio di Maurizio Sarri, reduce dalla sconfitta contro il Napoli. Ecco dove vederla in tv e streaming.
Dove seguirla in Tv e radio—
|Mercoledì 7 gennaio, ore 20:45
|Stadio Olimpico, Roma
|TV
|Dazn
|Streaming
|Dazn
|Telecronaca
|Mastroianni-Brocchi
|Radio
|Radio Bruno
Il live su Violanews.com—
Coloro che fossero impossibilitati a seguire la partita in streaming, TV o radio, hanno un'altra opzione per non perdersi niente della partita della Fiorentina, ossia seguire la diretta testuale del match sul nostro sito, Violanews.
