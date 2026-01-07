D. Rossi: “Lazio e Fiorentina devono fare mercato, ma per motivi opposti”

Il doppio ex Delio Rossi dice la sua su Lazio-Fiorentina a poche ore dalla sfida dell'Olimpico, 19° turno di Serie A

Redazione VN 7 gennaio 2026 (modifica il 7 gennaio 2026 | 20:16)

Delio Rossi, doppio ex di Lazio e Fiorentina, è intervenuto sulle frequenze di Radio Bruno nel corso del "Pentasport", a poche ore dalla partita dell'Olimpico:

Fiorentina ultima? "Sì, è una sorpresa. si era assestata dietro le grandi e si pensava con l'avvento di Pioli e la campagna acquisti fatta potesse rinverdire queste posizione, fare quello che sta facendo il Bologna

Mercato? "Ci sono situazioni e situazione. La Lazio deve fare mercato perché non l'ha fatto, la Fiorentina invece perché l'ha fatto e le cose non sono andate come si sperava. Prendere qualche giocatore funzionale, anche meno bravo, per cambiare delle facce nello spogliatoio. L'errore più grande è tenere in squadra giocatori che vogliono andarsene, anche a malincuore bisogna dare la possibilità a chi considera la Fiorentina solo una tappa di passaggio".

Vanoli e Sarri? "Sono due situazioni completamente diverse, per la Lazio il problema è stato non mantenere le promesse, rimanere e lamentarsi però non serve a nulla. Spesso anche a Firenze si cerca la colpa, ma non si guarda a come risolvere i problemi. Come bisogna fare per risollevare la situazione, anche l'ambiente è importante. La società deve fare quadrato e riconoscere gli errori. Si salverà chi avrà l'ambiente più sereno e la possibilità di lavorare".