Flachi: “Lazio? Partire subito a mille. Fagioli così bene, bravo Vanoli”

Lazio ? "Bisogna approfittare delle loro difficoltà. Stasera c'è d a partire a mille , quando c'è la contestazione contro la squadra di casa, devi metterla in difficoltà subito, perché dall'altra parte si fanno sentire con mugugni e fischi. In questo momento la Fiorentina è la squadra più fortunata a giocare con la Lazio".

Fiorentina? "Fagioli bene, è stato bravo anche Vanoli che ha fatto i cambi giusti domenica. Forse solo Kean andava messo qualche minuto prima, Solomon è entrato forte tra i tre davanti. Ora in campo si vede la mano dell'allenatore, ma a Parma per esempio sono mancate cattiveria e decisione. La squadra si è svegliata tardi, deve iniziare fin da subito ad attaccare e far male all'avversario".