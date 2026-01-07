Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola radio e tv Flachi: “Lazio? Partire subito a mille. Fagioli così bene, bravo Vanoli”

il consiglio

Flachi: “Lazio? Partire subito a mille. Fagioli così bene, bravo Vanoli”

Flachi: “Lazio? Partire subito a mille. Fagioli così bene, bravo Vanoli” - immagine 1
"In questo momento la Fiorentina è la squadra più fortunata a giocare con la Lazio, bisogna approfittare delle loro difficoltà"
Redazione VN

L'ex viola Francesco Flachi ha parlato ai microfoni del "Pentasport" di Radio Bruno:

Lazio? "Bisogna approfittare delle loro difficoltà. Stasera c'è da partire a mille, quando c'è la contestazione contro la squadra di casa, devi metterla in difficoltà subito, perché dall'altra parte si fanno sentire con mugugni e fischi. In questo momento la Fiorentina è la squadra più fortunata a giocare con la Lazio".

Fiorentina? "Fagioli bene, è stato bravo anche Vanoli che ha fatto i cambi giusti domenica. Forse solo Kean andava messo qualche minuto prima, Solomon è entrato forte tra i tre davanti. Ora in campo si vede la mano dell'allenatore, ma a Parma per esempio sono mancate cattiveria e decisione. La squadra si è svegliata tardi, deve iniziare fin da subito ad attaccare e far male all'avversario".

 

Leggi anche
Borghi: “Lazio indebolita, la Fiorentina deve fare punti all’Olimpico”
Lazio-Fiorentina, ore 20:45. Dove vederla in tv e streaming

© RIPRODUZIONE RISERVATA