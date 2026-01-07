Stefano Borghi ha commentato le sfide in calendario per questo 19° turno di campionato sul proprio canale Youtube. Tra le partite analizzate dal commentatore televisivo ovviamente anche Lazio-Fiorentina:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Borghi: “Lazio indebolita, la Fiorentina deve fare punti all’Olimpico”
il commento
Borghi: “Lazio indebolita, la Fiorentina deve fare punti all’Olimpico”
"È una delle partite più importanti di questo turno infrasettimanale, soprattutto per i viola di Vanoli"
È una delle partite più importanti di questo turno infrasettimanale, soprattutto per i viola. La vittoria arrivata dopo un’altra agonia nel finale contro la Cremonese deve essere per forza la vittoria del rilancio. Due successi in tre giornate sono tanto ossigeno e ora la classifica dà serenità e sprone alla squadra di Vanoli. Le ultime sono tutte attaccate e la Fiorentina non può più ragionare sui singoli match, ma deve fare una striscia di risultati e quindi tornare con dei punti dall’Olimpico soprattutto in virtù d’una Lazio fortemente indebolita tra mercato e squalifiche.
© RIPRODUZIONE RISERVATA