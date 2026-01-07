Viola News
Cappellini: “Stasera grande occasione per i viola. Che errore non riscattare Cataldi”

Le parole del giornalista, Stefano Cappellini, sul momento della Fiorentina in vista della gara contro la Lazio
Il giornalista de La Repubblica, Stefano Cappellini, al Pentasport di Radio Bruno, ha parlato così della situazione in casa Fiorentina:

"Mi immagino Sarri intento a spaccare qualcosa (ride, ndr). Onestamente, al suo posto ci sarebbe da essere molto arrabbiati: la Lazio stasera giocherà in piena emergenza e per la Fiorentina sarà una grande occasione. Sarri farà fatica a schierare la formazione, mentre i viola dovranno mostrare la stessa ferocia vista per tutti i 90' contro la Cremonese."

"Non firmerei per il pari"

—  

"Non firmerei per un pareggio: penso che la Fiorentina possa giocarsi tranquillamente la vittoria. Ci sono tutte le condizioni per fare bene e vincere stasera darebbe un segnale straordinario; significherebbe lottare per chiudere il girone d'andata fuori dalla zona retrocessione. Non vincere contro la Cremonese sarebbe stata l'ennesima mazzata, nonostante l'ottima prestazione: non avevo mai visto la squadra giocare così bene come domenica scorsa."

Che errore!

—  

"Non riscattare Cataldi è stato un grande errore. È un giocatore forte ed esperto, che l'anno scorso, quando era al top della forma, si è rivelato decisivo. E' stato uno dei mille errori del mercato estivo della Fiorentina. Infatti in molti partiranno in questo mese."

