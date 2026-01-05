Moumbagna della Cremonese incanta… al pianoforte! Compagni increduli a Firenze

Trasferta particolare per la Cremonese, che a Firenze non ha trovato fortuna ma ha mostrato comunque un clima disteso all’interno del gruppo. Alla partenza verso il capoluogo toscano, Faris Pemi Moumbagna - poi entrato nel finale al Franchi - si è messo al piano nella stazione, improvvisando qualche nota davanti ai compagni.
Un momento di leggerezza (QUI IL VIDEO) ripreso e condiviso sui social da Mattia Valoti. Un episodio curioso che riporta alla mente un precedente in casa Fiorentina: qualche stagione fa era stato Bryan Dabo a mettersi in mostra… sempre al pianoforte.
