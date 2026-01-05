Capello durissimo: “Il VAR? Una casta chiusa. Non vogliono aiuti”

Viola News
Il duro attacco di Fabio Capello agli arbitri
Fabio Capello ha attaccato duramente la classe arbitrale in un'intervista rilasciata da Marca. L'ex allenatore di Juventus e Roma tra le tante non risparmia nessuna critica ai direttori di gara:

Il VAR? Una casta chiusa. Gli arbitri non vogliono contare sugli ex giocatori per il VAR, gente che conosce i movimenti del calcio, il gesto che fa un giocatore per fermarsi o aiutarsi… Spesso prendono decisioni non corrette perché non hanno giocato. Un giocatore viene toccato in faccia, si butta e fischiano. Ma perché fischi? Mi fa impazzire questa cosa

