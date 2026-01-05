Capello durissimo: “Il VAR? Una casta chiusa. Non vogliono aiuti”

Fabio Capello ha attaccato duramente la classe arbitrale in un'intervista rilasciata da Marca. L'ex allenatore di Juventus e Roma tra le tante non risparmia nessuna critica ai direttori di gara:
Il duro attacco di Fabio Capello agli arbitri
Il VAR? Una casta chiusa. Gli arbitri non vogliono contare sugli ex giocatori per il VAR, gente che conosce i movimenti del calcio, il gesto che fa un giocatore per fermarsi o aiutarsi… Spesso prendono decisioni non corrette perché non hanno giocato. Un giocatore viene toccato in faccia, si butta e fischiano. Ma perché fischi? Mi fa impazzire questa cosa
