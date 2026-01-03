Clima teso al Chelsea. L’addio di Maresca scatena la protesta del tifo

L'addio di Enzo Maresca ha fatto rumore in casa Chelsea. Il tecnico italiano non sempre era stato supportato in modo unanime dal tifo, ma la notizia del suo addio ha riacceso un clima di tensione. Un gruppo di tifosi, il "Not a project CFC" ha diramato un duro comunicato contro la dirigenza, e prima della sfida contro il Brentford (17 gennaio), ci sarà una protesta collettiva :

Il comunicato

"Questo è un momento che richiede unità, chiarezza e azione da parte di una tifoseria che si è già schierata unita in passato, in particolare per fermare la Super League. Quando i tifosi del Chelsea si uniscono, facciamo la differenza. Questo momento richiede nuovamente la stessa unità. Questa è una protesta pacifica, guidata dai tifosi del Chelsea, che si sentono sempre più lontani dalla leadership e dalla direzione del nostro club. Non si tratta di singoli giocatori. Non si tratta dei risultati. E non si tratta di trovare un capro espiatorio in un allenatore. Questa protesta riguarda il modello di proprietà e la struttura sportiva guidata da Behdad Eghbali che ora guida il Chelsea Football Club. Dall'acquisizione, il Chelsea è stato gestito meno come un club d'élite e più come una fattoria di giocatori, concentrata su turnover, speculazioni e potenziale a lungo termine a scapito della competitività odierna."