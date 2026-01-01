Paratici già in pectore alla Fiorentina? Intanto “fa fuori” un big del Tottenham

Il prossimo dirigente viola lavora ancora da ds del Tottenham: ha comunicato a Brennan Jonhson la decisione di cederlo

Nonostante la conferma da parte di Ferrari di un nuovo innesto societario (e tutti gli indizi portano a Fabio Paratici ) continua il lavoro del dirigente ex Juventus da direttore sportivo del Tottenham in attesa del suo nuovo incarico alla Fiorentina.

Come scrive su X il giornalista Alasdair Gold, molto vicino alle vicende degli Spurs, nelle scorse ore Paratici insieme all'allenatore Thomas Frank avrebbe comunicato a Brennan Johnson la cessione al Crystal Palace. L'esterno gallese, reduce dalla sua miglior stagione in carriera (culminata col gol vittoria in finale di Europa League contro lo United), è stato di fatto messo alla porta da manager e direttore. Dalla sua cessione gli Hotspurs ricaveranno circa 30 milioni di sterline.