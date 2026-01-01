Nonostante la conferma da parte di Ferrari di un nuovo innesto societario (e tutti gli indizi portano a Fabio Paratici) continua il lavoro del dirigente ex Juventus da direttore sportivo del Tottenham in attesa del suo nuovo incarico alla Fiorentina.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news Paratici già in pectore alla Fiorentina? Intanto “fa fuori” un big del Tottenham
altre news
Paratici già in pectore alla Fiorentina? Intanto “fa fuori” un big del Tottenham
Il prossimo dirigente viola lavora ancora da ds del Tottenham: ha comunicato a Brennan Jonhson la decisione di cederlo
Come scrive su X il giornalista Alasdair Gold, molto vicino alle vicende degli Spurs, nelle scorse ore Paratici insieme all'allenatore Thomas Frank avrebbe comunicato a Brennan Johnson la cessione al Crystal Palace. L'esterno gallese, reduce dalla sua miglior stagione in carriera (culminata col gol vittoria in finale di Europa League contro lo United), è stato di fatto messo alla porta da manager e direttore. Dalla sua cessione gli Hotspurs ricaveranno circa 30 milioni di sterline.
© RIPRODUZIONE RISERVATA