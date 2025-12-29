Viola News
FOTO – Paratici lascia il Tottenham e gli Spurs… si vestono di viola? - immagine 1
Il Tottenham potrebbe vestire il colore della Fiorentina: i leak sulla terza maglia della prossima stagione
L'arrivo di Fabio Paratici alla Fiorentina è sempre più vicino. Fino all'ufficialità però l'ex Juve rimane un dirigente del Tottenham e infatti è stato avvistato durante il match disputato dagli Spurs contro il Crystal Palace.

Ironia della sorte, proprio quando Paratici sta per lasciare il Tottenham il club fa trapelare delle informazioni sulla terza maglia della stagione 2026/27: il colore stando a quanto riportato dal sito specializzato Footy Headlines, sarà viola. Le immagini del leak:

