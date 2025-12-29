FOTO – Paratici lascia il Tottenham e gli Spurs… si vestono di viola?

L'arrivo di Fabio Paratici alla Fiorentina è sempre più vicino. Fino all'ufficialità però l'ex Juve rimane un dirigente del Tottenham e infatti è stato avvistato durante il match disputato dagli Spurs contro il Crystal Palace.
Il Tottenham potrebbe vestire il colore della Fiorentina: i leak sulla terza maglia della prossima stagione
Ironia della sorte, proprio quando Paratici sta per lasciare il Tottenham il club fa trapelare delle informazioni sulla terza maglia della stagione 2026/27: il colore stando a quanto riportato dal sito specializzato Footy Headlines, sarà viola. Le immagini del leak:
