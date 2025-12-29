La Serie A saluta i palloni arancioni per tornare a quelli bianchi o gialli. Lo ha annunciato il presidente della Lega Serie A, Ezio Maria Simonelli, ai microfoni di Rai Radio 1:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news Dietrofront Serie A: stop ai palloni arancioni per problemi di daltonismo
altre news
Dietrofront Serie A: stop ai palloni arancioni per problemi di daltonismo
La Serie A tornerà ad utilizzare i palloni gialli o bianchi
Abbiamo ricevuto tante giuste proteste su questo, ci sono persone che non riescono a vederlo per il daltonismo. Abbiamo chiesto al nostro fornitore di anticipare la fornitura di nuovi palloni. Per ogni partita servono 25 palloni, sono 500 palloni a settimana, più quelli che diamo alle squadre per gli allenamenti. Hanno messo in produzione tutti i nuovi palloni con un colore che si possa vedere, ma ci vorrà qualche tempo prima che si possa sostituire questo arancione: una scelta non felice.
© RIPRODUZIONE RISERVATA