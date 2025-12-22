Va in pensione Grazia Gori, responsabile assetto esterno del Franchi

Fiorentina-Udinese è stata l'ultima partita giocata a Franchi nel 2025 per la squadra viola, ma è stata anche l'ultima partita in servizio per Grazia Gori il funzionario di Polizia municipale che a fine anno andrà in pensione. La Gori ha gestito e coordinato per ben 24 anni l'assetto esterno dello stadio dal punto di vista della Polizia municipale con tutti i cambiamenti avvenuti in questi anni dopo l'approvazione del decreto Pisanu. Grazia Gori è stata anche relatrice al Centro Tecnico Federale di Coverciano per gli incontri che riguardano l'organizzazione degli eventi sportivi in qualità di componente del Gos. A lei va il nostro ringraziamento per il lavoro svolto in tutti questi anni.
