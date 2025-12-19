VIOLA NEWS altre news Giocatore ruba una maglia della Fiorentina… squalificato: cosa è successo

Una squalifica tutta da ridere
Redazione VN

Un giocatore della Ars et Labor Ferrara (SPAL) è stato squalificato per 2 giornate per aver rubato una maglietta della Fiorentina. Una sanzione tutta da ridere, per un fatto avvenuto lo scorso 27 marzo. Luca Senigagliesi era un giocatore del Grosseto e durante un allenamento congiunto con la Fiorentina Primavera si sarebbe impossessato senza autorizzazione di una maglia viola. Il giocatore è stato squalificato per due giornate.

