Clamoroso: il PSG deve pagare 61 milioni a Mbappé. I dettagli della sentenza

Kylian Mbappe
Un conto in banca già ricco, che continua ad arricchirsi, quello dell'attaccante francese
Dopo la sentenza del Tribunale del lavoro di Parigi, il Paris Saint-Germain dovrà versare circa 61 milioni di euro al suo ex calciatore Kylian Mbappé, con esecuzione provvisoria immediata. Si tratta di una somma totale suddivisa in diverse voci: stipendi arretrati, bonus e addirittura ferie non pagate, tutti elementi relativi al contratto terminato nello scorso 2024. Nel dettaglio: 36,7 milioni di euro lordi come recupero della terza tranche del bonus di firma, 3,67 milioni per le ferie relative a questo bonus, 17,25 milioni per gli stipendi di aprile, maggio e giugno 2024, 1,73 milioni di ferie arretrate, 1,5 milioni di bonus etici. Oltre al danno, poi, la beffa per il club parigino: il PSG, infatti, deve mantenere pubblicato sulla homepage del proprio sito ufficiale il giudizio completo della sentenza per un mese.

