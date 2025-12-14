Volley, Scandicci sul tetto del Mondo: la Savino del Bene è campione

Come scrive gazzetta.it, la Savino del Bene Scandicci scrive la storia: con super Antropova piega Conegliano e vince il Mondiale per club. Trascinate dai 25 punti dell'azzurra, le toscane detronizzano l'Imoco cui non basta Haak (20) e finisce 3-1 (30-28, 25-20, 21-25, 25-23) nella finale tutta italiana giocata a San Paolo in Brasile. È il terzo trofeo della storia di Scandicci, terzo anche per coach Marco Gaspari da capo allenatore, dopo la Cev e la Challenge cup vinte a Monza.