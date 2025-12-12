Borghi certo: “Con la Dinamo Kiev partita risolta dalla mano di Vanoli”

Il giornalista Stefano Borghi ha commentato la vittoria della Fiorentina contro la Dinamo Kiev, intervenendo sul suo canale YouTube: "E' una serata che poteva complicarsi e che invece una volta tanto è finita bene e qualcosa vorrà pur dire. Anche il nome dei marcatori: Kean, che quest'anno ha segnato meno rispetto a quello che ci si aspettava. Gudmundsson, che ha risolto la partita entrando dalla panchina, anche se poi forse la partita è stata risolta dalla mano di Vanoli e dal suo cambio di sistema, che è stato forse un atto di ingegno e ribellione a come stavano andando le cose. La gara è stata approcciata bene, anche se a mio modo di vedere il valore della Dinamo Kiev è alla portata di una squadra in crisi".