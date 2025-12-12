Zanetti, niente conferenza alla vigilia di Fiorentina-Verona

Niente conferenza stampa di vigilia per il tecnico del Verona Paolo Zanetti verso la partita contro la Fiorentina. L'allenatore non terrà nessuna conferenza stampa prepartita in vista dell'incontro di domenica alle 15:00 contro la Fiorentina di Paolo Vanoli. La squadra veneta sosterrà con regolarità le sedute di preparazione al match, stamani nuova seduta di allenamento e domani la rifinitura.
