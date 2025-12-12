Lo Monaco: “Fiorentina, calciatori senza forza morale. Dopo ieri c’è una speranza”

Il dirigente Pietro Lo Monaco ha commentato la delicata situazione della Fiorentina di Vanoli: "La situazione è questa e per uscirne fuori servono i calciatori. Ad inizio anno nessuno tra gli addetti ai lavori avrebbe immaginato una situazione del genere. I risultati non vengono, le chiacchiere sono tante. Perdi una, poi un’altra. E non ne esci più. Questi calciatori hanno dimostrato di non avere forza morale. La speranza è che la vittoria di ieri possa servire. Oggi come oggi la situazione non è semplice. L’unica squadra che dopo un certo numero non aveva una vittoria ed è riuscita a salvarci è il Cagliari di Nicola" le sue parole a Tmw.