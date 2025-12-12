Mentre Rocco Commisso continua a ribadire con fermezza che la Fiorentina non è sul mercato, dal passato viola torna a farsi sentire una voce pesante. Una figura che ha segnato un’epoca e che, ancora oggi, non rinuncia a dire la sua sul futuro del club: Vittorio Cecchi Gori. L’ex presidente, ospite de “La volta buona”, è intervenuto senza filtri, lanciando messaggi chiari sulla gestione attuale e sul suo possibile ritorno.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Cecchi Gori: “Questi stanno sbagliando tutto. Potrei tornare a Firenze, ecco come”
news viola
Cecchi Gori: “Questi stanno sbagliando tutto. Potrei tornare a Firenze, ecco come”
Le forti parole di Cecchi Gori ospite de "La volta buona"
L’ex numero uno gigliato non ha usato giri di parole:—
Solo io potrei rimettere in sesto la Fiorentina.
Cecchi Gori ha spiegato che, tornando come presidente onorario affiancato da una cordata tutta fiorentina, sarebbe pronto a dare il suo contributo.
Ha poi aggiunto:—
Speriamo che chi c’è adesso riesca finalmente a ottenere risultati, perché finora sono stati commessi errori su tutta la linea.
© RIPRODUZIONE RISERVATA