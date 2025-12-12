Cecchi Gori: “Questi stanno sbagliando tutto. Potrei tornare a Firenze, ecco come”

Mentre Rocco Commisso continua a ribadire con fermezza che la Fiorentina non è sul mercato, dal passato viola torna a farsi sentire una voce pesante. Una figura che ha segnato un’epoca e che, ancora oggi, non rinuncia a dire la sua sul futuro del club: Vittorio Cecchi Gori. L’ex presidente, ospite de “La volta buona”, è intervenuto senza filtri, lanciando messaggi chiari sulla gestione attuale e sul suo possibile ritorno.