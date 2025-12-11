Rocco Commisso, intervistato dalla Nazione, ha difeso il lavoro di Paolo Vanoli. Tutti dipenderà dal percorso della Fiorentina in questi mesi:
Commisso difende Vanoli: “L’ultimo responsabile. Ha tutto il mio appoggio”
Commisso e la posizione di Paolo Vanoli
Resto informato sul lavoro del mister attraverso Alessandro. Vanoli ha la mia massima fiducia ed è sicuramente l'ultimo responsabile di questa situazione. Paolo ha rinunciato al contratto che aveva con il Torino per venire a Firenze, accettandone uno solo fino a giugno. Si è messo in gioco per la Fiorentina e sta lavorando giorno e notte per tirarci fuori da questa situazione: ha tutto il mio supporto e dovremo essere tutti dalla sua parte e aiutarlo nel suo lavoro
