CorFio: “A sentir parlare la Fiorentina, Sassuolo non ha lasciato strascichi”

L'analisi del Corriere Fiorentino sul momento della Fiorentina. In conferenza stampa si è respirato tanto ottimismo, adesso deve essere il campo a confermarlo:
A sentir parlare i protagonisti viola, la sconfitta di Reggio Emilia non ha lasciato strascichi — così come le ricostruzioni su uno spogliatoio poco unito sembrano già superate — ma per credere alla Fiorentina serviranno più conferme dal campo che semplici rassicurazioni. Anche a questo può servire la gara di stasera, penultimo impegno del girone di Conference League che i viola dovranno onorare anche per mere questioni di classifica. Sconfitti da Mainz e Aek Atene gli uomini di Vanoli sono chiamati a riprendere il cammino europeo senza ulteriori intoppi, e magari provare a risparmiarsi il playoff di accesso alla fase finale in programma a metà febbraio.
