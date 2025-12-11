Torna Nicolussi Caviglia. In difesa ballottaggio Ranieri-Viti

In attesa del click mentale, la tattica passa in secondo piano, ma è necessario individuare l'assetto migliore ed è possibile che Vanoli scelga ancora il 3-5-2. Inevitabili le turnazioni che si sommano agli infortuni di Gosens, Fazzini e Fagioli . Le chiavi della regia andranno a Nicolussi-Caviglia, mentre in attacco potrebbero convivere Dzeko e Piccoli, con Kean e Gudmundsson pronti a tornare domenica con il Verona.

Ballottaggio in difesa fra Viti e Ranieri, ma intanto il capitano ha spiegato come il gruppo pensa di uscire dalla crisi: «Gli alibi sono finiti, stop alla paura e spazio a coraggio e personalità, dopo i bei confronti che abbiamo avuto nello spogliatoio. I primi responsabili siamo noi giocatori e abbiamo massima fiducia in Vanoli. Anche noi, come il mister, non ci dormiamo la notte per essere in questa situazione di cui siamo stufi». Lo scrive la Gazzetta dello Sport.