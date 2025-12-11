Ad accogliere Fiorentina e Dinamo Kiev, due delle società più blasonate della competizione, ci sarà il solito desolato Franchi in versione Conference: previsti circa 8.000 spettatori, forse meno. L'orario (fischio d'inizio ore 18.45) e il momento sportivamente tragico dei viola sono un doppio deterrente non da poco.
Corriere dello Sport
Franchi desolato in Conference: meno di 8.000 tifosi viola presenti
Anche se la sfida di stasera sarà l'ultima in casa della League Phase viola e, con questi chiari di luna, non è scontato che ci siano tante altri notte europee nel futuro prossimo, il popolo fiorentino si dimostra ancora una volta refrattario ai giovedì internazionali: 8.000 spettatori contro il Sigma Olomouc, 10.000 con l'Aek, stavolta ancora meno, con circa 150 tifosi della Dinamo a arricchire un colpo d'occhio comunque spettrale.
Ben altri numeri dovrebbero esserci domenica prossima, contro l'Hellas Verona, in quella che per tutti è davvero l'ultima spiaggia. 17.500 i presenti previsti per ora (sold out come sempre attorno ai 22.000 spettatori). La chiamata alle armi di società e calciatori sembra ancora funzionare, almeno in campionato. E Firenze, come fatto negli ultimi quattro anni, ha dimostrato coi numeri di scegliere qual è la priorità. Lo scrive il Corriere dello Sport.
