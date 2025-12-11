Viola News
Franchi desolato in Conference: meno di 8.000 tifosi viola presenti

Il Corriere dello Sport sulla presenza dei tifosi allo stadio
Ad accogliere Fiorentina e Dinamo Kiev, due delle società più blasonate della competizione, ci sarà il solito desolato Franchi in versione Conference: previsti circa 8.000 spettatori, forse meno. L'orario (fischio d'inizio ore 18.45) e il momento sportivamente tragico dei viola sono un doppio deterrente non da poco.

Anche se la sfida di stasera sarà l'ultima in casa della League Phase viola e, con questi chiari di luna, non è scontato che ci siano tante altri notte europee nel futuro prossimo, il popolo fiorentino si dimostra ancora una volta refrattario ai giovedì internazionali: 8.000 spettatori contro il Sigma Olomouc, 10.000 con l'Aek, stavolta ancora meno, con circa 150 tifosi della Dinamo a arricchire un colpo d'occhio comunque spettrale.

Ben altri numeri dovrebbero esserci domenica prossima, contro l'Hellas Verona, in quella che per tutti è davvero l'ultima spiaggia. 17.500 i presenti previsti per ora (sold out come sempre attorno ai 22.000 spettatori). La chiamata alle armi di società e calciatori sembra ancora funzionare, almeno in campionato. E Firenze, come fatto negli ultimi quattro anni, ha dimostrato coi numeri di scegliere qual è la priorità. Lo scrive il Corriere dello Sport. 

