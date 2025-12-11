Dopo la lunga intervista di Rocco Commisso alla Nazione, è intervenuto anche Joseph Commisso, figlio del presidente della Fiorentina. Ecco le sue parole:
Commisso, parla anche Joseph: “Giocatori, non siete soli. Bisogna rimanere uniti”
Il messaggio del figlio di Rocco Commisso, Joseph
Come famiglia, siamo fermamente al fianco di questa squadra e delle persone di cui ci fidiamo per guidare la Fiorentina. I giocatori non sono soli: hanno il nostro pieno supporto e la nostra fiducia. Questo è un momento per rimanere uniti, concentrati e rispondere con il carattere e la determinazione che rappresentano questo club. Affronteremo la sfida insieme
