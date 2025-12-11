Viola News
Commisso ai tifosi: “Chiedo scusa. Sto facendo di tutto per venirvi incontro”

Rocco Commisso sui tifosi della Fiorentina
Rocco Commisso ha voluto chiedere scusa ai tifosi della Fiorentina. Un messaggio chiaro, per cerare di unire una piazza in piena contestazione dopo i risultati pessimi della squadra. Ecco il passaggio riportato dalla Nazione:

Dobbiamo solo chiedere scusa per quanto accaduto a Reggio Emilia. Avevamo chiesto ai tifosi di seguirci in massa, anche in trasferta. Si sono presentati in quattromila, riempiendo di fatto lo stadio. Chilometri, sacrifici, passione pura. E noi non abbiamo risposto come dolevamo. Una situazione che mi ha rattristato tantissimo: i nostri tifosi hanno capito benissimo il momento, hanno scelto di mettere da parte i malumori più profondi per sostenerci e aiutare la squadra a risollevarsi in classifica. Non parlo di chi ha minacciato i nostri giocatori: certi soggetti non possono definirsi tifosi e come club ci siamo subito attivati con le autorità per perseguire chi si macchia di questi atti vergognosi e indegni

LA CURVA FIESOLE

Parlo della curva Fiesole e di chi anche in questo momento sceglie di venire allo stadio, in trasferta, ovunque andiamo in Italia e in Europa. Siamo convinti che ne usciremo ma abbiamo bisogno di tutti, anche e soprattutto dei nostri tifosi: so bene che non sarà facile ma se Firenze e la Fiorentina viaggiano compatte, assieme, diventano un blocco unico. Inarrestabile e inscalfibile. Non dimenticherò tutto questo affetto e anche a livello di club stiamo pensando a tutte le soluzioni possibili per venire incontro a chi ama davvero la Fiorentina.Che siano prezzi ribassati allo stadio, come contro il Verona, o l'idea di poter aprire un allenamento al Viola Park per raccogliere tutto il calore dei nostri sostenitori. Il messaggio più semplice che voglio dire ai nostri tifosi è che mi mancate: state vicino alla squadra, mi raccomando

