Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Commisso sul Franchi: “Noi penalizzati. C’è bisogno di tempi certi e idee chiare”

La Nazione

Commisso sul Franchi: “Noi penalizzati. C’è bisogno di tempi certi e idee chiare”

funaro, commisso
Le parole di Rocco Commisso sullo stadio Franchi
Redazione VN

Tra i tanti temi toccati da Rocco Commisso, non poteva mancare quello dello stadio Franchi. Alla Nazione, il Presidente della Fiorentinaha sottolineato i disagi causati da questa situazione:

Purtroppo la situazione dello stadio ci sta penalizzando, è indubbio. I tempi si stanno allungando e giocare con metà dei nostri tifosi è un danno per tutti. Il club rimane in costante contatto con il comune e con la sindaca Sara Funaro, che sta facendo di tutto per migliorare una situazione che era partita malissimo e sotto i peggiori auspici con l'amministrazione precedente. Speriamo che si possa trovare una situazione condivisa ma, come ho sempre detto, c'è bisogno di tempi certi e anche di idee chiare su come poter intervenire e gestire il tutto

Leggi anche
Commisso: “Ecco cosa è successo con Pioli. Dimissioni Pradè? Una sua decisione”
Commisso: “Ferrari e Goretti? Mi fido. Squadra responsabile, non si può andare in B”

© RIPRODUZIONE RISERVATA