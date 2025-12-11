Commisso sul Franchi: “Noi penalizzati. C’è bisogno di tempi certi e idee chiare”

Tra i tanti temi toccati da Rocco Commisso, non poteva mancare quello dello stadio Franchi. Alla Nazione, il Presidente della Fiorentinaha sottolineato i disagi causati da questa situazione:
La Nazione
Purtroppo la situazione dello stadio ci sta penalizzando, è indubbio. I tempi si stanno allungando e giocare con metà dei nostri tifosi è un danno per tutti. Il club rimane in costante contatto con il comune e con la sindaca Sara Funaro, che sta facendo di tutto per migliorare una situazione che era partita malissimo e sotto i peggiori auspici con l'amministrazione precedente. Speriamo che si possa trovare una situazione condivisa ma, come ho sempre detto, c'è bisogno di tempi certi e anche di idee chiare su come poter intervenire e gestire il tutto
