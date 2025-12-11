Repubblica: “Gosens in dubbio anche domenica. Ottimismo a centrocampo”

Una delle assenze più pesanti in casa Fiorentina, ormai da ottobre, è quella di Robin Gosens. Il tedesco si era fatto male alla coscia, e non ha ancora recuperato. Come annunciato da Vanoli, stasera l'ex Atalanta non sarà a disposizione. Secondo Repubblica, non è da escludere che Gosens possa saltare anche la sfida contro il Verona. Fagioli aveva preso una botta a Reggio Emilia, ma sono escluse microfratture. Fazzini invece è alle prese con un problema alla caviglia. Entrambi saranno out stasera, ma molto probabilmente saranno arruolabili contro il Verona.