CorFio: “Franchi, ecco quanto costa la variante. E tutto quello che manca”

Un’altra novità riguarda viale Fanti, destinato a subire modifiche significative per ampliare l’area di cantiere: da marzo 2026 la zona sarà parzialmente occupata per il deposito e il montaggio degli elementi prefabbricati della nuova Fiesole e della copertura nord. La strada subirà restringimenti e, durante l’estate, potrebbe essere chiusa al traffico, con deviazioni nel controviale. Successivamente il cantiere si estenderà anche al piazzale Campioni del ’56, con impatto sulla sosta ma non sulla viabilità generale.

Nel frattempo, le commissioni Urbanistica e Sport hanno svolto un sopralluogo al Franchi dopo la presentazione del nuovo cronoprogramma, che fissa al 30 aprile 2027 la conclusione del primo lotto. Non sono mancate critiche politiche: alcuni consiglieri temono che i 265 milioni previsti non saranno sufficienti per l’intero intervento, mentre altri sollecitano un accordo rapido tra Comune e Fiorentina. La maggioranza difende invece l’avanzamento dei lavori e sottolinea che l’impianto rinnovato offrirà una struttura moderna, coperta e più accessibile; resta però aperto il nodo dei pannelli fotovoltaici, al momento esclusi dal progetto. Lo scrive il Corriere Fiorentino.