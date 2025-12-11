Nazione: “Il valore di Catherine Commisso per la Fiorentina”

La Nazione si sofferma anche sulla moglie di Rocco Commisso, Catherine. L'anima gemella del Presidente della Fiorentina sembra avere un ruolo più importante nel club viola:
Il valore della moglie di Rocco Commisso
Catherine Commisso: moglie, mamma e tifosa. Anche se soprattutto nei momenti di difficoltà. Non necessariamente in quest'ordine, ma sempre con una dolcezza di fondo che non deve essere scambiata con il disincanto che una donna, orgogliosamente del sud, non ha. Anzi. Concretezza, razionalità e pragmatismo uniti a un senso di protezione nei confronti della sua famiglia; quella che porta in cognome Commisso e quella acquisita, a tinte viola. Dai grandi all'ultimo pulcino, passando per le ragazze della prima squadra, alle bimbe del giovanile, per finire al tecnico: tutti hanno la stessa importanza e ai quali dedica la stessa attenzione. Anche adesso che la Fiorentina non è in buone acque. Poi Rocco, l'uomo della sua vita, conosciuto da ragazza e che ha sposato quando lei aveva 17 anni. E dal quel momento la solidità e compattezza della famiglia è sempre stata la base su cui costruire l'azienda e anche adesso la Fiorentina, seguita senza esitazione.
