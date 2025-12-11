La Fiorentina e la politica dei piccoli passi. La Dinamo Kiev è un’occasione

La Fiorentina. con la testa al Verona per lo scontro salvezza, affronta la Dinamo Kiev. 3 punti, come scrive Repubblica, blinderebbero l'accesso ai play-off di Conference, con la possibilità di giocarsi le prime 8 posizioni nella gara di Losanna. Questa deve essere un'occasione per distrarsi da un campionato che sta riservando solo bocconi amari alla Fiorentina. Cominciare a vincere, almeno in Europa, alimenterebbe la politica dei piccoli passi in casa viola. Perdere invece, vorrebbe dire rischiare di essere eliminati dalla Conference già a dicembre, uno scenario da evitare.
