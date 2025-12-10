Vanoli: “In Conference out Gosens, Fazzini e Fagioli. Chi recupera per il Verona”

Alla vigilia della sfida di Conference League contro la Dinamo Kiev, Paolo Vanoli fa il punto sugli infortunati, confermando un quadro tutt’altro che semplice per la Fiorentina.
Come stanno gli infortunati in casa Fiorentina? Le parole di Vanoli in conferenza stampa
«Purtroppo Gosens si è fermato nuovamente - ha spiegato il tecnico in conferenza stampa - non sarà a disposizione per un piccolo fastidio. Lo valuteremo giorno dopo giorno». Out anche Fazzini: «Ha un problema alla caviglia, ma sono fiducioso di averlo per la partita contro il Verona».
Stop anche per Fagioli, che però evita guai più seri: «Su Fagioli si è scongiurata la micro frattura, ma domani non ci sarà».
Verso domenica:«La percentuale di avere a disposizione Fagioli e Fazzini è alta. Gosens lo valuteremo strada facendo».
