Repubblica: “Niente difesa a 4, ma Vanoli ci pensa. Martinelli in panchina”

Non è ancora il momento di un cambio di modulo, come scrive Repubblica. La Fiorentina anche contro la Dinamo Kiev, ripartirà dalla difesa a 3. L'assenza di Robin Gosens, ed il momento delicato, hanno spinto Vanoli a prendere questa decisione. L'ex Torino ha comunque nella mente un passaggio alla linea a 4, ma non stasera. In porta ci sarà ancora David De Gea, con Martinelli in panchina. In difesa Comuzzo e Pongracic, con Ranieri in leggero vantaggio su Viti. In avanti servirà un Moise Kean lucido e riposato contro il Verona, per cui oggi la coppia sarà quella pesante, Dzeko-Piccoli.