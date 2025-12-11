Commisso: “Ecco cosa è successo con Pioli. Dimissioni Pradè? Una sua decisione”

Commisso sull'esonero di Pioli e non solo

Rocco Commisso ha commentato anche i 2 addii in casa Fiorentina. Prima le dimissioni di Daniele Pradè, poi l'addio di Stefano Pioli. Due situazioni che hanno cambiato fortemente la squadra e il suo futuro. Ecco le sue parole riportato da La Nazione: