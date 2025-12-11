Commisso: “Ecco cosa è successo con Pioli. Dimissioni Pradè? Una sua decisione”

Rocco Commisso ha commentato anche i 2 addii in casa Fiorentina. Prima le dimissioni di Daniele Pradè, poi l'addio di Stefano Pioli. Due situazioni che hanno cambiato fortemente la squadra e il suo futuro. Ecco le sue parole riportato da La Nazione:
Commisso sull'esonero di Pioli e non solo
Eravamo partiti con tutti i presupposti per poter migliorare quanto ottenuto la scorsa stagione. Un mercato importante, nelle cifre. È stato un investimento importante e, come sempre, abbiamo valutato ogni decisione con attenzione. Eppure le scelte suggerite non lasciavano presagire che saremmo stati ora in questa condizione. Lo abbiamo cercato e lui voleva tornare a Firenze dopo l'esperienza in Arabia e con la volontà di intraprendere un percorso lungo in una città che gli è rimasta nel cuore. Purtroppo qualcosa non ha funzionato e i risultati non sono arrivati».
DANIELE PRADE
È stata una decisione di Daniele. E stato un punto di riferimento fidato e leale fin dal mio primo giorno a Firenze. Siamo profondamente grati per tutto ciò che ha dato alla Fiorentina, e lui e la sua famiglia avranno sempre un posto speciale nei nostri cuori. Così insieme ad Alessandro abbiamo dovuto affrontare anche questa situazione e abbiamo scelto Goretti. Una promozione interna dettata dal merito e dalla sua esperienza nel mondo del calcio: prima come giocatore, poi come direttore sportivo. Un ruolo che ha già ricoperto in passato in altre società e che ha approcciato, alla Fiorentina, con estrema professionalità e determinazione
