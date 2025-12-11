Teso e palesemente turbato: l’immagine di Ranieri che rappresenta la Fiorentina

Luca Ranieri prima della gara contro la Dinamo Kiev

Redazione VN 11 dicembre - 07:24

Luca Ranieri si presenta in sala stampa visibilmente teso e ammette che la squadra sta attraversando un momento di paura, già emerso nella partita di Reggio Emilia. Pur riconoscendo questa difficoltà mentale, sostiene la linea dell’allenatore Vanoli: parlare di paura non deve diventare un alibi. Il difensore sottolinea che serve ritrovare coraggio e reagire, perché lo smarrimento visto dopo il gol subito è frutto del periodo negativo.

Ranieri racconta poi del lungo confronto avvenuto con l’allenatore, convinto che il dialogo interno possa riportare la squadra a prestazioni più concrete e convincenti. Il gruppo, a suo dire, è unito nel tentativo di superare il blocco mentale che sta penalizzando ogni giocatore. C’è piena fiducia nel tecnico e nella possibilità di tornare a vivere il calcio con serenità e sorrisi.

Infine, il capitano riflette sul peso di indossare la fascia in un momento di forte contestazione. Per lui rappresenta un valore aggiunto e le critiche non lo distolgono dal cercare di imparare dai propri errori. A sostenerlo ci sono compagni esperti come Dzeko, Gosens e Pablo Marí, figure che lo aiutano con i loro consigli. Resta da vedere se alla determinazione mostrata nelle parole seguiranno risposte convincenti in campo. Lo scrive il Corriere dello Sport.