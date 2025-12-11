La Gazzetta avvisa la Fiorentina: “Se snobbi la Dinamo, allora non hai capito nulla”

La Gazzetta dello Sportha analizzato il momento della Fiorentina di Paolo Vanoli in vista della sfida di oggi contro la Dinamo Kiev. Guai sottovalutare l'impegno europeo:
Preparando la partita di oggi tanti pensieri avranno affollato la mente di Vanoli, ma il modo migliore per affrontare una crisi così vasta è ricominciare a fare le cose bene giorno dopo giorno. Se la Fiorentina snobbasse la sfida con gli ucraini dimostrerebbe di non aver capito nulla e quindi pensiamo che la affronterà nel modo giusto almeno per quanto riguarda l'approccio e la determinazione. Questo non significa che la vittoria sgorgherà in modo automatico o che d'improvviso una squadra slegata e confusa si trasformerà in una formazione compatta e organizzata. Ma ci aspettiamo di vedere qualche passo avanti rispetto alla tremenda gara con il Sassuolo. Quello è stato e deve rimanere il punto più basso: contro la Dinamo Kiev, a prescindere da chi giocherà e perfino dal risultato, deve cominciare la risalita.
