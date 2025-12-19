Pagnini approda al Prato e rafforza una dirigenza importante

Da giornalista esperto delle questioni arbitrali Simone Pagnini entra nella dirigenza della società pratese

Redazione VN 19 dicembre 2025 (modifica il 19 dicembre 2025 | 18:22)

Da qualche settimana il nostro collaboratore grande esperto del mondo arbitrale Simone Pagnini ha assunto il ruolo di dirigente addetto all’arbitro nel Prato, importante società toscana, che questa estate è stata rilevata dalla giovane Presidente Asmaa Gacem imprenditrice di successo nel ramo delle costruzioni che con la sua azienda è anche sponsor della Fiorentina.

Asmaa ha rifondato completamente la società che attualmente si trova al quarto posto in Serie D formando una squadra di grandi nomi con un passato importante nel mondo del calcio. Il Direttore Generale è Luca Saudati che vanta quasi 300 presenze fra Serie A e B molte delle quali con la maglia dell’Empoli. A suo fianco come Direttore Sportivo troviamo Gianluca Berti fiorentino doc e portiere di grande esperienza che proprio a Prato iniziò nel 1986 la carriera professionistica.

Due nomi di peso al vertice di una società che Asmaa Gacem vuole riportare in alto visto che Prato è pur sempre la seconda città toscana come numero di abitanti ed ha un passato anche nella serie cadetta. L’ingresso di Pagnini completa il quadro per una dirigenza che siamo certi potrà aiutare l’allenatore Simone Venturi e i giocatori pratesi a scalare le categorie tornando nel calcio maggiore.