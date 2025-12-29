Supercoppa di Spagna, Cronache di Spogliatoio acquisisce i diritti esclusivi

"Cronache di Spogliatoio" ha annunciato di aver acquisito i diritti di trasmissione in esclusiva della Supercoppa di Spagna per le prossime tre edizioni. Le partite saranno trasmesse gratuitamente su YouTube e coinvolgeranno direttamente la community di Cronache, da sempre parte attiva del progetto nato sui social network.

L’edizione 2026 della Supercoppa si disputerà a Jeddah e vedrà in campo Barcellona, Real Madrid, Atlético Madrid e Athletic Club, che proverà a ripetere l’impresa del 2021. La prima semifinale sarà Barcellona-Athletic Club il 7 gennaio, seguita l’8 gennaio dal derby madrileno, mentre la finale è in programma domenica 11 gennaio.