Coppa d’Africa, caos Gabon: il governo sospende la squadra e caccia due giocatori

Dopo l'eliminazione del Gabon dalla Coppa d'Africa per mano della Costa d'Avorio il governo ha deciso di sospendere la squadra, licenziare lo staff tecnico e mettere fuori rosa i giocatori Bruno Ecuele Manga e Pierre-Emerick Aubameyang .

Il presidente Brice Clotaire Oligui Nguema aveva dichiarato: "La nazionale evidenzia due problemi principali: la mancanza di metodo e la dispersione delle risorse. La decisione serve a ripristinare rigore, responsabilità e ambizione nella governance dello sport nazionale". Sui social l’ex attaccante di Milan, Arsenal e Barcellona ha risposto alle critiche sostenendo che "i problemi della squadra siano molto più profondi della mia modesta personalità". Aubameyang era rientrato a Marsiglia a causa di un infortunio alla coscia rimediato nella sconfitta col Mozambico.