Coppa d’Africa, caos Gabon: il governo sospende la squadra e caccia due giocatori

A causa dell'eliminazione dalla Coppa d'Africa il governo ha deciso di sospendere la Nazionale
Dopo l'eliminazione del Gabon dalla Coppa d'Africa per mano della Costa d'Avorio il governo ha deciso di sospendere la squadra, licenziare lo staff tecnico e mettere fuori rosa i giocatori Bruno Ecuele Manga e Pierre-Emerick Aubameyang.

Il presidente Brice Clotaire Oligui Nguema aveva dichiarato: "La nazionale evidenzia due problemi principali: la mancanza di metodo e la dispersione delle risorse. La decisione serve a ripristinare rigore, responsabilità e ambizione nella governance dello sport nazionale". Sui social l’ex attaccante di Milan, Arsenal e Barcellona ha risposto alle critiche sostenendo che "i problemi della squadra siano molto più profondi della mia modesta personalità". Aubameyang era rientrato a Marsiglia a causa di un infortunio alla coscia rimediato nella sconfitta col Mozambico.

