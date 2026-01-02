Strage di Crans-Montana, grave anche un giovanissimo giocatore del Metz

La tragedia di Crans-Montana, avvenuta nella notte di Capodanno in un locale della nota località svizzera, ha colpito anche il mondo del calcio. Tra i feriti c’è Tahirys Dos Santos, difensore classe 2006 della seconda squadra del Metz, rimasto gravemente ustionato nell’esplosione mentre si trovava nel locale con alcuni amici. Il bilancio dell’incidente è drammatico: decine le vittime e almeno un centinaio i feriti.

Secondo quanto comunicato dal club, il giovane calciatore è stato trasferito in elicottero in Germania ed è ora ricoverato all’ospedale di Mercy, vicino a casa sua. A fornire un primo, parziale aggiornamento è stato il suo agente Christophe Hutteau: "Il dato positivo è che, contrariamente a quanto i medici avevano immaginato, non è stato attaccato a un respiratore, quindi ha recuperato una capacità polmonare sufficiente a non dover essere sottoposto a terapia intensiva. E' troppo presto per fare una diagnosi. Dato che è stato trasferito in un reparto ustionati, vi lascio immaginare le condizioni fisiche in cui si trova".