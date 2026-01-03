Shock per Pisacane: il padre ed il fratello vittima di un agguato

Nottata terribile per la famiglia di Fabio Pisacane, il tecnico del Cagliari. Suo fratello, come riporta l'ANSA, è stato ferito alla gamba con dei colpi da arma fa fuoco. Anche il padre, è stato aggredito fisicamente, ed è stato portato in ospedale. Il tutto è accaduto a Napoli, davanti al locale di Pisacane. Proprio l'allenatore su Instagram ha parlato dell'accaduto:
"Come riportato da diversi organi di stampa, questa notte mio fratello Gianluca è stato coinvolto in un'aggressione, rimanendo ferito da alcuni colpi d'arma da fuoco. Stava rientrando a casa, aveva appena chiuso il locale di famiglia ai Quartieri Spagnoli dopo un'altra giornata di lavoro. Volevo intanto rassicurare tutti sulle sue condizioni: non è in pericolo di vita, ha riportato delle ferite alla gamba, sta bene compatibilmente all'esperienza che ha vissuto. Tanto spavento, ovviamente: per lui, per tutta la nostra famiglia. Non volevano dirmelo per non farmi preoccupare. In queste ore ho ricevuto tanti messaggi e telefonate, ringrazio davvero tutti per la solidarietà e l'affetto"
