Lazio, la probabile formazione: Sarri in emergenza, pronta la carta Pedro

La probabile formazione della Lazio

Redazione VN 7 gennaio 2026 (modifica il 7 gennaio 2026 | 12:02)

Tra squalifiche, infortuni e mercato, la situazione della Lazio è diventata estremamente complicata per Maurizio Sarri. Più che in estate, quando il quadro era definito, ora l’allenatore biancoceleste deve fare i conti con continui cambiamenti: l’attaccante titolare è già partito da giorni e contro la Fiorentina potrebbe mancare anche Guendouzi, sempre più vicino alla cessione. Il possibile recupero di Vecino spinge Sarri a riflessioni profonde sulla composizione del centrocampo.

La pesante sconfitta contro il Napoli impone una reazione immediata per evitare che la classifica scivoli verso zone anonime. La Lazio non vince da tre partite e dovrà provare a invertire la rotta in una situazione di piena emergenza offensiva: Noslin è squalificato, Castellanos è stato ceduto e Dia è impegnato in Coppa d’Africa. Senza un vero centravanti, la soluzione obbligata al centro dell’attacco è Pedro, utilizzato come falso nove.

Sugli esterni restano punti fermi Zaccagni a sinistra, mentre a destra è aperto il ballottaggio tra Isaksen e Cancellieri, con il danese leggermente favorito. In difesa, invece, Sarri dovrà rinunciare anche a Marusic per squalifica, con Lazzari pronto a prenderne il posto. Un quadro complesso, che rende la sfida con la Fiorentina delicata e carica di tensione per una Lazio chiamata a reagire subito.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Vecino, Basic, Cataldi; Isaksen, Pedro, Zaccagni. All. Sarri