Lazio, caos mercato. Il Corriere dello Sport: “Sarri è spiazzato”

Il Corriere dello Sport sulla Lazio di Sarri
Le distanze sul mercato tra Maurizio Sarri e la Lazio appaiono profonde e difficilmente conciliabili, almeno alla luce delle mosse attuali del club.

L’allenatore tirerà le somme solo a fine sessione, ma nel frattempo deve concentrarsi sul campo e cercare di salvare l’onore della squadra, tra mille difficoltà.

Preparare le partite è diventato un esercizio di sofferenza quotidiana, perché gli ostacoli stanno crescendo e la corsa all’Europa si allontana, mentre le zone più calde della classifica non sono poi così lontane. Lo scrive il Corriere dello Sport.

