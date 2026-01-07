Lazio, caos mercato. Il Corriere dello Sport: “Sarri è spiazzato”

Le distanze sul mercato tra Maurizio Sarri e la Lazio appaiono profonde e difficilmente conciliabili, almeno alla luce delle mosse attuali del club.

Preparare le partite è diventato un esercizio di sofferenza quotidiana, perché gli ostacoli stanno crescendo e la corsa all’Europa si allontana, mentre le zone più calde della classifica non sono poi così lontane. Lo scrive il Corriere dello Sport.