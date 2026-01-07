Le distanze sul mercato tra Maurizio Sarri e la Lazio appaiono profonde e difficilmente conciliabili, almeno alla luce delle mosse attuali del club.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Lazio, caos mercato. Il Corriere dello Sport: “Sarri è spiazzato”
Corriere dello Sport
Lazio, caos mercato. Il Corriere dello Sport: “Sarri è spiazzato”
Il Corriere dello Sport sulla Lazio di Sarri
L’allenatore tirerà le somme solo a fine sessione, ma nel frattempo deve concentrarsi sul campo e cercare di salvare l’onore della squadra, tra mille difficoltà.
Preparare le partite è diventato un esercizio di sofferenza quotidiana, perché gli ostacoli stanno crescendo e la corsa all’Europa si allontana, mentre le zone più calde della classifica non sono poi così lontane. Lo scrive il Corriere dello Sport.
© RIPRODUZIONE RISERVATA