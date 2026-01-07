E Solomon? Tuttosport: “Ecco quando dovrebbe esordire dal primo minuto”

Solomon scalpita

Redazione VN 7 gennaio 2026 (modifica il 7 gennaio 2026 | 10:40)

La vittoria in extremis contro la Cremonese è stata ossigeno puro per la Fiorentina, ma ora, in chiave salvezza, servono continuità e risultati anche lontano dal Franchi. Gran parte delle speranze viola passa ancora da Moise Kean, decisivo al 92’ domenica scorsa e determinato a interrompere il digiuno in trasferta che dura dal 25 maggio, data dell’ultimo successo esterno della squadra. Tutti i suoi gol stagionali, in campionato e in Conference League, sono infatti arrivati in casa.

L’Olimpico contro la Lazio sembra l’occasione giusta: Kean dovrebbe tornare titolare e raggiungerà le 50 presenze in Serie A con la maglia viola, con un bottino di 24 gol in 49 partite, una media notevole. In carriera ha già colpito i biancocelesti, ma non ancora con la Fiorentina, ulteriore stimolo personale. Vanoli valuta poche novità di formazione: possibile il ritorno dal 1’ di Gosens, mentre Gudmundsson va verso la conferma, ricordando la doppietta che un anno fa cambiò il volto della stagione. E Solomon? Il suo esordio dovrebbe esserci con il Milan.

L’obiettivo è chiaro: spezzare la serie negativa di sconfitte in trasferta e fare un passo avanti decisivo nella lotta salvezza, approfittando anche dei risultati delle dirette concorrenti. Fuori dal campo resta in sospeso l’arrivo ufficiale di Fabio Paratici, in attesa della risoluzione con il Tottenham, ma in casa viola nessuno mette in discussione l’accordo. In campo, però, la Fiorentina non può più permettersi pause: servono punti e continuità. Lo scrive Tuttosport.