Repubblica: “Fiorentina, dimostra continuità. Con un occhio alla classifica”

Il punto di Repubblica

Redazione VN 7 gennaio 2026 (modifica il 7 gennaio 2026 | 10:22)

La sfida dell’Olimpico rappresenta una grande occasione per la Fiorentina per dare continuità al successo contro la Cremonese e provare a incidere concretamente sulla classifica in chiave salvezza. I viola arrivano a metà campionato con l’obbligo di sfruttare ogni possibilità, soprattutto in un periodo segnato da scontri diretti e da un calendario complicato. Dopo aver ritrovato fiducia, la squadra di Vanoli è chiamata a trasformare i segnali positivi in punti pesanti.

Dal punto di vista tattico, la Fiorentina sembra aver trovato un equilibrio più solido, grazie a un assetto che valorizza il centrocampo e protegge meglio la difesa. Il 4-1-4-1, capace di trasformarsi durante la gara, ha restituito centralità a giocatori di qualità come Gudmundsson e Fagioli e ha dato maggiore compattezza al reparto arretrato. Contro una Lazio fisica e aggressiva, serviranno attenzione, intensità e capacità di soffrire, senza concedere spazi a una squadra che resta pericolosa nonostante le difficoltà.

Molto passerà ancora dai piedi di Moise Kean, chiamato a confermare il suo ruolo di uomo decisivo dopo il gol pesantissimo segnato alla Cremonese. La Fiorentina ha bisogno dei suoi gol per invertire il trend negativo in trasferta e per alimentare una rincorsa salvezza che resta dura ma possibile. L’atteggiamento visto nelle ultime uscite è quello giusto: ora servono continuità, sacrificio e la capacità di cogliere le occasioni, perché ogni punto può fare la differenza. Lo scrive Repubblica Firenze.