CorFio: “Folle illudersi, la Fiorentina è ancora malata. Che rimpianto Cataldi”

Il Corriere Fiorentino su Fiorentina-Lazio

Redazione VN 7 gennaio - 09:44

La trasferta dell’Olimpico, anche contro una Lazio rimaneggiata, non sarà semplice. La Fiorentina deve confermare e migliorare i segnali positivi visti nelle ultime gare: le sconfitte con Verona e Parma avrebbero potuto avere un esito diverso con maggiore attenzione, mentre il successo contro la Cremonese ha restituito energia e fiducia. Illudersi però sarebbe un errore, perché la squadra resta fragile e ha bisogno soprattutto di continuità.

La lotta salvezza è appena cominciata e si preannuncia lunga e complicata, anche per via di un calendario impegnativo che propone Lazio, Milan e Bologna in un gennaio segnato dal mercato. Vanoli dovrà essere lucido nel gestire nuovi innesti e giocatori coinvolti nelle trattative, perché la Fiorentina non può permettersi errori di atteggiamento. Può perdere qualche partita, ma non può smarrire concentrazione e spirito.

La Lazio è allo stesso tempo un’occasione e una trappola: è in emergenza ma resta pericolosa, con giocatori rapidi e tecnici, una difesa solida e il ritorno di Cataldi, elemento che a Firenze è stato rimpianto. I biancocelesti, feriti e arrabbiati, vorranno reagire davanti al proprio pubblico. La Fiorentina dovrà rispondere con lo stesso orgoglio, facendo leva sullo spirito di squadra ritrovato e sulla crescita dei singoli. In questo cammino sarà decisivo Kean, chiamato a sbloccarsi anche in trasferta e a trascinare i viola fuori dai guai, perché la situazione resta difficile ma ancora recuperabile. Lo scrive il Corriere Fiorentino.