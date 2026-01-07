Fiorentina, la Nazione ci crede: “Il colpaccio all’Olimpico è possibile”

Notte romana per la Fiorentina, una sfida all’Olimpico che, senza esagerare, riaccende sogni difficili ma possibili. L’energia ritrovata con la vittoria al 92’ contro la Cremonese spinge i viola a provarci contro una Lazio piena di insidie ma anche segnata da assenze pesanti, tensioni interne e un ambiente complicato. Una partita che può rigenerare orgoglio e classifica.

Per tentare l’impresa, Vanoli sa che servirà una prestazione perfetta sotto ogni aspetto: fisico, mentale e tattico. I segnali visti nell’ultima gara, soprattutto con il 4-1-4-1, hanno restituito brillantezza ai giocatori di qualità come Gudmundsson e Fagioli, oltre a dare maggiore solidità difensiva e protezione a De Gea, rilanciando elementi come Pongracic e Comuzzo.