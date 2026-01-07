Notte romana per la Fiorentina, una sfida all’Olimpico che, senza esagerare, riaccende sogni difficili ma possibili. L’energia ritrovata con la vittoria al 92’ contro la Cremonese spinge i viola a provarci contro una Lazio piena di insidie ma anche segnata da assenze pesanti, tensioni interne e un ambiente complicato. Una partita che può rigenerare orgoglio e classifica.
Fiorentina, la Nazione ci crede: “Il colpaccio all’Olimpico è possibile”
Per tentare l’impresa, Vanoli sa che servirà una prestazione perfetta sotto ogni aspetto: fisico, mentale e tattico. I segnali visti nell’ultima gara, soprattutto con il 4-1-4-1, hanno restituito brillantezza ai giocatori di qualità come Gudmundsson e Fagioli, oltre a dare maggiore solidità difensiva e protezione a De Gea, rilanciando elementi come Pongracic e Comuzzo.
Il peso dell’attacco ricadrà ancora su Moise Kean, chiamato a confermare quanto di buono mostrato contro la Cremonese. Lazio-Fiorentina segna la metà del campionato e può rappresentare un punto di svolta: per i viola l’occasione di allontanarsi dalla zona retrocessione, per i biancocelesti una tappa cruciale nella corsa all’Europa. Novanta minuti ad alta tensione, da cuori forti, in una notte carica di brividi all’Olimpico. Lo scrive la Nazione.
