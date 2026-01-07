Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Fiorentina, la Nazione ci crede: “Il colpaccio all’Olimpico è possibile”

La Nazione

Fiorentina, la Nazione ci crede: “Il colpaccio all’Olimpico è possibile”

Fiorentina, la Nazione ci crede: “Il colpaccio all’Olimpico è possibile” - immagine 1
La Nazione su Fiorentina-Lazio
Redazione VN

Notte romana per la Fiorentina, una sfida all’Olimpico che, senza esagerare, riaccende sogni difficili ma possibili. L’energia ritrovata con la vittoria al 92’ contro la Cremonese spinge i viola a provarci contro una Lazio piena di insidie ma anche segnata da assenze pesanti, tensioni interne e un ambiente complicato. Una partita che può rigenerare orgoglio e classifica.

Per tentare l’impresa, Vanoli sa che servirà una prestazione perfetta sotto ogni aspetto: fisico, mentale e tattico. I segnali visti nell’ultima gara, soprattutto con il 4-1-4-1, hanno restituito brillantezza ai giocatori di qualità come Gudmundsson e Fagioli, oltre a dare maggiore solidità difensiva e protezione a De Gea, rilanciando elementi come Pongracic e Comuzzo.

Il peso dell’attacco ricadrà ancora su Moise Kean, chiamato a confermare quanto di buono mostrato contro la Cremonese. Lazio-Fiorentina segna la metà del campionato e può rappresentare un punto di svolta: per i viola l’occasione di allontanarsi dalla zona retrocessione, per i biancocelesti una tappa cruciale nella corsa all’Europa. Novanta minuti ad alta tensione, da cuori forti, in una notte carica di brividi all’Olimpico. Lo scrive la Nazione.

Leggi anche
La Fiorentina si affida a Kean. Gazzetta: “La salvezza passa dai suoi piedi”
Toto formazione: per tutti gli stessi 11. C’è un grande ritorno tra i titolari

© RIPRODUZIONE RISERVATA