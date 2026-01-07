La Fiorentina si affida a Kean. Gazzetta: “La salvezza passa dai suoi piedi”

La Fiorentina si affida ancora a Moise Kean, autore di cinque gol in campionato ma finora incapace di segnare in trasferta. L’ultima rete lontano dal Franchi risale al 25 maggio 2025, data che coincide anche con l’ultimo successo esterno dei viola, il 3-0 di Udine che valse 65 punti e la qualificazione in Conference League. Oggi lo scenario è diverso: la squadra è impegnata nella lotta per la salvezza.

Un gol arrivato nonostante una settimana complicata, segnata da un solo allenamento e da problemi familiari che avevano fatto pensare a una sua possibile esclusione. Dopo la rete, Paolo Vanoli lo ha celebrato con un abbraccio simbolico, riconoscendone il sacrificio. Oggi Kean riparte da quella determinazione per provare a rendere speciale la sfida contro la Lazio, già significativa anche per Gudmundsson, e per confermare la sensazione che a Firenze la parola salvezza sia sempre più legata al suo nome. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.