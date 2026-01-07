Viola News
Tuttosport

Tuttosport: “Perché Zaccagni allontana Ngonge dalla Fiorentina”

Le priorità dell'attaccante
Redazione VN

La Fiorentina è tornata con forza su Cyril Ngonge del Torino, profilo seguito da diversi anni. L'attaccante di proprietà del Napoli non sta trovando spazio a Torino e potrebbe diventare una soluzione interessante per Fabio Paratici.

Secondo Tuttosport però, una scelta di cuore potrebbe complicare i piani della Fiorentina. Ngonge infatti è fidanzato con l'influencer napoletana Angela Nasti. I due sono molti uniti e il loro rapporto condizionerebbe anche le scelte calcistiche.

Per questo motivo, Firenze non sarebbe la priorità per il calciatore. Angela Nasti è sorella di Chiara, moglie di Zaccagni. E la Lazio si è unita, nelle ultime ore, alla corsa per l'attaccante. Questo, insieme al modulo di Maurizio Sarri, è uno dei motivi per cui Ngonge avrebbe messo nelle priorità il suo passaggio alla Lazio.

